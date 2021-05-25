Спецпредставитель ЕС: Каспий может повторить трагическую судьбу Аральского моря

Каспийскому морю грозит экологическая катастрофа, подобная той, что случилась с Аральским морем, заявил спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", - отметил он, пишет РИА Новости.

В последние годы отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", - предупредил спецпредставитель Евросоюза.

По его словам, чтобы избежать катастрофы, необходимо продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия. "Для это надо, чтобы страны договорились по справедливому разделению водных ресурсов и о доступе к ним с учетом интересов всех стран (в акватории Каспия)", - считает Буриан.

Площадь Аральского моря, расположенного на границе Казахстана и Узбекистана, за последние 55 лет сократилась втрое, воды в нем стало в 15 раз меньше, рыба исчезла.

Доступ к Каспийскому морю имеют Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения, в 2018 году страны подписали конвенцию о правовом статусе Каспия, документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, его ответственное освоение и использование.