Купаться в Каспии разрешили жителям Мангистауской области

Купальный сезон начался накануне на Каспийском море в Мангистауской области, об этом сообщают казахские СМИ. Департамент по ЧС региона призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в предназначенных для этого местах.

Спасатели обращают внимание, что из-за жары люди начали проводить время на пляжах задолго до официального старта сезона, в том числе - купаясь там, где это запрещено. Такая безответственность унесла в этом сезоне уже две жизни.

На сегодня в Мангистауской области купание запрещено в двух местах в Актау и четырех - в Тупкараганском районе, передает Sputnik Казахстан.