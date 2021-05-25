Дагестан "попал в сердце" футболисту "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями от отдыха в Дагестане на своей странице в Instagram.

Футболист отметил, что безумно рад оказаться в Дагестане. По его словам, совсем скоро данное направление будет очень популярным в России.

"Невероятно", "Ого", "Неужели это в России", "Разрыв сердца". Это только малая часть того, что приходит в голову, когда попадаешь в горы Дагестана. Маленькие деревни, каньоны, водопады, непонятно как оказавшиеся в горах древние поселения. Стада коров и овец, которые могут оказаться на какой-то скале или разгуливать вдоль оврагов и дорог. И воздух, которым просто невозможно надышаться", - написал Ребров.

В заключение голкипер посоветовал каждому увидеть природу края своими глазами, а также поблагодарил Дагестан за радужный и теплый прием. "Ты попал в самое сердце. До новых встреч", — добавил Ребров.