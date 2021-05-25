Сможет ли Азербайджан разминировать свои территории?

Когда все ужасы войны позади, подписаны мирные соглашения, солдаты вернулись к своим семьям, родные оплакали и похоронили погибших героев, отгремели парады победителей, наступает тишина. Страна возвращается к мирной жизни и сталкивается с испытанием, которое будет длиться гораздо дольше острой фазы военных действий. Это восстановление разрушенных территорий.

Общая площадь освобожденных из-под армянской оккупации территорий Азербайджана составляет 18 тыс кв км. Много это или мало? Если посмотреть на число без контекста, кажется, что немного. Но если вспомнить, что эту землю почти 30 лет грабили, растаскивали, уничтожали и минировали, что на ней практически никто не жил, из-за чего она приходила в еще большее запустение, то не так уже это и мало для быстрого восстановления.

А Азербайджан очень хочет восстановить свои возвращенные территории быстро. Представьте, что вы 30 лет не видели свой родной дом, а когда, наконец, добрались до него, оказалось, что он искорежен, захламлен, сожжен и разбит. Любому человеку захочется поскорее исправить эту картину, вернуть своему дому красивый и достойный облик, чтобы снова начать там жить.

Самой острой проблемой являются мины. Оккупационные силы ВС Армении буквально усыпали землю взрывчатыми устройствами – в некоторых местах согласно планам, в других стихийно и бесконтрольно. И происходило это на протяжении трех десятков лет. То есть в азербайджанской земле сейчас лежат мины, установленные там как в прошлом году, так и 20-25 лет назад. А ведь чем дольше боеприпас пролежал в почве, тем сильнее подвергся коррозии и, значит, стал опаснее.

Вопрос разминирования территорий в разных странах мира остается и будет оставаться актуальным еще долго. В 1997 году принцесса Диана смело прошла по минному полю в Анголе, и кадры этой прогулки облетели и шокировали весь мир. В декабре того же года в Оттаве была принята Конвенция о запрете противопехотных мин, к которой к настоящему времени присоединились 163 государства. Ни Азербайджан, ни Армения не являются ее участниками, однако это не означает, что гражданское население должно страдать от спрятанных в земле смертельных орудий.

В той же Анголе после 27-летней гражданской войны (1975-2002) в земле остались миллионы мин. Правительство страны в начале 2000-х пообещало полностью разминировать свою территорию к 2013 году. Затем – к 2018 году. Теперь – к 2025 году. И по-прежнему миллионы противотанковых мин продолжают лежать в ангольской земле. Ангола попала в замкнутый круг: ее основной источник дохода – сельское хозяйство, а сельскохозяйственные поля заминированы. Чтобы избавиться от мин, нужны деньги. Чтобы заработать деньги, нужно работать в полях.

У Азербайджана такой проблемы нет. У властей достаточно средств на разминирование.

Другой африканской стране, Мозамбику, благодаря международному сообществу все-таки удалось полностью очистить свою территорию от противопехотных мин. Гражданская война (1976-1992) оставила после себя сотни тысяч мин. На то, чтобы их устранить, ушло 22 года. Но нужно отметить, что площадь Мозамбика в пятьдесят раз больше площади освобожденных территорий Азербайджана, поэтому при эффективном привлечении собственных и международных специалистов у Баку процесс займет гораздо меньше времени.

Балканские войны 1990-х добавили Европе, которая еще не до конца избавилась от мин времен Второй мировой, новую порцию заминированных территорий. Самой заминированной европейской страной стала Босния и Герцеговина. Процесс избавления от мин продолжается там до сих пор, и в ее земле по-прежнему остаются лежать тысячи скрытых боеприпасов. Из-за того, что люди живут в тех же местах, за 25 лет с момента окончания гражданской войны от мин погибли или получили ранения более 1500 человек.

В Азербайджане территории освобожденных районов за время оккупации были превращены в безлюдную пустыню, а значит, процесс разминирования будет происходить с меньшими рисками для населения, в особенности с учетом того, что власти строго контролируют посещение миннопасных земель гражданами.

Самой заминированной страной мира считается Афганистан. Несмотря на усилия ООН и других международных организаций, люди в стране продолжают подрываться на минах буквально каждый день. Почти 25 тыс инцидентов с найденными боеприпасами за все время конфликта. Сложная политическая ситуация не позволяет международному сообществу в полной мере работать над разминированием афганской территории, а у самого правительства нет на это ресурсов.

В отличие от Афганистана, у Азербайджана для этого есть и политическая воля, и стабильная внутренняя ситуация.

Несмотря на все сложности, с которыми Азербайджану придется столкнуться в процессе возвращения своих освобожденных районов к жизни, у него есть все необходимое, чтобы провести разминирование родных земель эффективно: материальные ресурсы, современные технологии, помощь международных специалистов, возможности оградить от рисков гражданское население, политическая воля и всесторонняя поддержка общества.

Сын принцессы Дианы, принц Гарри как-то сказал, что "наземные мины – это незаживающие шрамы войны". Но их можно и нужно лечить. На месте этих шрамов снова могут возникнуть города, села, сельскохозяйственные поля и сады, а смерть сменится жизнью. У Азербайджана есть все для того, чтобы мир на его примере увидел: это возможно.