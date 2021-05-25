В московском метро появится связь 5G
В метро Москвы запустят 5G - мобильную связь пятого поколения, рассказал мэр города Сергей Собянин.
"Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", - отметил он на пленарной сессии Форума умных городов.
Технология 5G в настоящее время апробируется на базе восьми московских полигонов.
В начале марта МТС запустил пилотную сеть 5G в популярных местах Москвы.
Вестник Кавказа
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