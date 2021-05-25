"Комендантский час" в Грузии отменят после улучшения эпидемиологической обстановки

Смягчение ограничения на передвижение ночью в Грузии будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявил Георгий Гибрадзе.

"Все введенные в стране ограничения и регуляции являются последовательными и связаны с эпидемиологической ситуацией. Если будет возможность еще больше смягчить ограничения, то, безусловно, это произойдет", - приводит слова Гибрадзе "Спутник-Грузия".

Он также не исключил введения дополнительных ограничений, если ситуация с COVID-19 в Грузии вновь начнет ухудшаться.