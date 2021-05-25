Главная » Новости

"Комендантский час" в Грузии отменят после улучшения эпидемиологической обстановки

&quot;Комендантский час&quot; в Грузии отменят после улучшения эпидемиологической обстановки

Смягчение ограничения на передвижение ночью в Грузии будет зависеть от ситуации с коронавирусом, заявил Георгий Гибрадзе.

"Все введенные в стране ограничения и регуляции являются последовательными и связаны с эпидемиологической ситуацией. Если будет возможность еще больше смягчить ограничения, то, безусловно, это произойдет", - приводит слова Гибрадзе "Спутник-Грузия".

Он также не исключил введения дополнительных ограничений, если ситуация с COVID-19 в Грузии вновь начнет ухудшаться.

900 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!