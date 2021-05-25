Россия предложила Саудовской Аравии "Спутник V"

Россия предложила Саудовской Аравии предложила заключить контракт на поставку "Спутника V", а также зарегистрировать препарат, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации" - приводит слова Новака РИА Новости.

Он подчеркнул, что препарат хорошо себя зарекомендовал в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах.