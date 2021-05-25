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Главный инженер водоканала Таганрога арестован в связи с трагедией в коллекторе

Главный инженер водоканала Таганрога арестован в связи с трагедией в коллекторе

В пресс-службе Ленинского суда Таганрога сообщили об аресте главного инженера водоканала города.

"Юрий Поляков арестован до 20 июля, ему вменяется ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - рассказал "Интерфаксу" источник в суде.

ЧП произошло на очистных сооружениях 21 мая, в результате погибли 11 сотрудников водоканала.

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Вестник Кавказа

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