Главный инженер водоканала Таганрога арестован в связи с трагедией в коллекторе
В пресс-службе Ленинского суда Таганрога сообщили об аресте главного инженера водоканала города.
"Юрий Поляков арестован до 20 июля, ему вменяется ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - рассказал "Интерфаксу" источник в суде.
ЧП произошло на очистных сооружениях 21 мая, в результате погибли 11 сотрудников водоканала.
Вестник Кавказа
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