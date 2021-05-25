Мирзиеев приедет в Брюссель до конца года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит столицу Бельгии с официальным визитом до конца года, заявил спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан

В рамках поездки главы республики будут подписаны новые двусторонние соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

"Практически по основным разделам этого соглашения работа почти закачивается. Мы готовы завершить этот процесс до конца года. Считаем, что это будет хорошим поводом для визита президента Мирзиеева в Брюссель", — приводит слова Буриана "Спутник-Узбекистан.

Он подчеркнул, что Шавката Мирзиеева ждут в Брюсселе "с большим нетерпением".

Буриан отметил, что визит лидера Узбекистана станет "важным сигналом того, что обе стороны очень серьезно подходят к вопросу развития сотрудничества". Дипломат добавил, что процесс реформ в республике существенно расширил сотрудничество Ташкента и ЕС.

"Мы стараемся отразить в этом соглашении все передовые опыты и отрасли", — заключил Буриан.