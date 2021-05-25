Главная » Новости

Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)

Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)
Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)
Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)
Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)
Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)
Заброшенное здание горит на площади в сотни метров в Москве (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар начался в Центральном административном округе Москвы, об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" с места событий.

Горит расположенное на Серебрянической набережной здание, из него валит дым. В тушении используются два вертолета, а также около 12 единиц наземной техники.

Как сообщает управление МЧС РФ по Москве, сигнал о ЧП поступил в 12:32 мск. Из уточненной информации следует, что горит расположенное по адресу Тессинский переулок, д.5, стр.6 здание. Это двухэтажный дом, он не эксплуатируется и  находится на демонтаже. Пламя охватило чердак и кровлю на общей площади около 800 кв м.

Информации о пострадавших нет.

1510 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!