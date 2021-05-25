Двое ставропольцев решили дойти пешком из Сочи до Владивостока

Уникальная пешая экспедиция стартовала на юге России - двое молодых людей из Ставропольского края намерены дойти пешком до Владивостока.

Путешественники Денис Шарапов и Евгений Куцелаба намерены за год пройти более 9,5 тыс км.

Поход начался неделю назад, точкой отправления стал Сочи. Ночи туристы проводят в палатках, телефоны заряжают в придорожных кафе и освещают свою экспедицию в социальных сетях - у них уже более 5 тыс подписчиков.

«Главное правило путешествия - никакого транспорта», - подчеркнули молодые люди.

В поход до Владивостока они отправились, желая исполнить мечту - увидеть океан.

За первую неделю туристы добрались из Сочи до села Донского в Ставропольском крае, где сделали небольшую остановку.