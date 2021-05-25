Поддельную и опасную для жизни минеральную воду изъяли в Ингушетии (ВИДЕО)
Житель Ингушетии промышлял подделкой и продажей минеральной воды, опасной для здоровья человека. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.
В нем говорится, что седьмого апреля правоохранители в рамках операции "Контрафакт" выявили факт реализации местным жителем, 1991 г.р., в качестве оригинальной минерально-лечебной воды LUGELA 30 полулитровых бутылок с прозрачной жидкостью, несущей опасность для жизни и здоровья потребителей.
На прошлой неделе, 19 мая, стражи порядка в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против упомянутого мужчины, провели по месту его проживания обыск.
В результате было изъято еще 30 полулитровых бутылок контрафактной минерально-лечебной воды LUGELA.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться