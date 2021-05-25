Ниагарский водопад засветится цветами грузинского флага

Впервые в истории Ниагарский водопад подсветят в цвета грузинского флага, это произойдет в честь Дня независимости Грузии.

"Это решение канадской стороны обусловлено установившимися близкими деловыми отношениями между нашим посольством и Ниагарским регионом. В 2019 году мы начали сотрудничество с винным институтом Ниагарского колледжа", - сообщает посольство Грузии в Канаде.

Флаг Грузии осветит всемирно известный водопад вечером 26 мая.

Прием в честь Дня независимости Грузии в Оттаве не состоится в этом году из-за пандемии, но перед зданиями мэрий Оттавы и Торонто 26 мая будет торжественно поднят грузинский флаг.