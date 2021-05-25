Один регион России делает вакцинацию от коронавируса обязательной

В России появится первый регион, в котором вакцинация от коронавируса будет обязательной.

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая заявил, что вакцинация от COVID в регионе станет обязательной. Таким образом он намерен ускорить темпы вакцинации в регионе - за последнюю неделю в республике привито всего 21,8 тыс человек.

Постановление главного санврача Якутии по обязательной иммунизации населения вышло 19 мая, в рамках него будут изданы нормативные акты об обязательной вакцинации. Обязательная вакцинация коснется всех работников образовательной сферы, а также весь контингент, привлеченный к организации детского летнего отдыха и задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

Необоснованный отказ от прививки грозит недопуском к работе.

Работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тыс рублей.

Плановые показатели по вакцинации по Якутску и Мегино-Кангаласскому району должны быть достигнуты до 1 июня, заявил Николаев, до середины июня планы должны выполнить остальные районы региона.