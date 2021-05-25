День рождения закончился убийством в Марнеули

Молодой человек был убит во время праздничной вечеринки в Марнеули (регион Квемо Картли), такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.

Установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 31-летний А.М., он задержан.

Как выяснило следствие, мужчина нанес смертельные ранения ножом своему 23-летнему соседу и сбежал, передает Sputnik Грузия.

Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам, ведется следствие по статье УК Грузии "Умышленное убийство".

По данным радио "Марнеули", трагедия произошла ночью 24 мая. По словам местных жителей, оба соседа находились на празднике в честь дня рождения и были нетрезвы. За столом между ними вспыхнула ссора, и они вышли во двор, где продолжили спор, вылившийся в итоге в убийство.

После ЧП соседи попыталось сжечь дом обвиняемого, но правоохранители помешали им.