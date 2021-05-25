Главная » Новости

К Казахстану присоединили два села от Узбекистана

К Казахстану присоединили два села от Узбекистана

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин постановил изменить границы Туркестанской области - она прирастет двумя селами.

Согласно документу, подписанному премьером, к Казахстану отошли земли населенных пунктов Багыс (Багыж) и Хиебон общей площадью 795,62 гектара (750 гектаров - село Багыс, 45,62 гектара - Хиебон). Ранее эти села принадлежали Узбекистану.

Предложение об изменении границ Сарыагашского района Туркестанской области путем присоединения земель, предоставленных Казахстану Узбекистаном внес на рассмотрение правительства маслихат региона.

1295 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!