К Казахстану присоединили два села от Узбекистана
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин постановил изменить границы Туркестанской области - она прирастет двумя селами.
Согласно документу, подписанному премьером, к Казахстану отошли земли населенных пунктов Багыс (Багыж) и Хиебон общей площадью 795,62 гектара (750 гектаров - село Багыс, 45,62 гектара - Хиебон). Ранее эти села принадлежали Узбекистану.
Предложение об изменении границ Сарыагашского района Туркестанской области путем присоединения земель, предоставленных Казахстану Узбекистаном внес на рассмотрение правительства маслихат региона.
Вестник Кавказа
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