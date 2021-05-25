В Грузии сняли почти все ограничения для кафе и ресторанов

Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с COVID-19 снимет с 1 июня ограничения для объектов питания в выходные дни, заявил глава оперштаба Георгий Гибрадзе.

Отмечается, что кафе и рестораны в выходные дни смогут принимать посетителей и в закрытых помещениях.

Напомним, что на прошлой неделе Совет разрешил ресторанам открытого типа принимать гостей в выходные дни. Ранее заведения работали только в будние дни, а по субботам и воскресеньям – только навынос, сообщает "Спутник-Грузия".

При этом Гибрадзе подчеркнул, что ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе.

"Хочу напомнить, что ограничения на проведения социальных мероприятий – поминок, свадеб и банкетов остаются в силе", – сказал он.