Названа причина появления нефтепродуктов в Черном море у Туапсе

Нефтепродукты, обнаруженные сегодня утром в Черном море неподалеку от Туапсе, попали в него из глубоководного выпускного канализационного коллектора, рассказал глава Туапсинского района Кубани Виталий Мазнинов в своем Instagram.

"В морской акватории Туапсе ведется сбор и обработка масляных пятен - нефтесодержащей жидкости. Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора", - пояснил чиновник.

По его словам, первое обнаруженное пятно было ликвидировано путем обработки сорбентом. Затем в результате обследования акватории в 790 м от берега, в районе залегания глубоководного канализационного коллектора, было зафиксировано еще одно вытекание нефтесодержащей жидкости.

В данный момент над ликвидацией последствий работают шесть спецсудов, на работы ушло 1,3 тыс кг абсорбента, нефтемусоросборщики собрали 400 л поглощающих материалов.

Водолазы уже нашли два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора.