ВЦИОМ: большинство россиян проведет летний отпуск дома

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян в этом году планируют провести отпуск дома, причиной тому - нехватка денег.

«Летний отпуск этого года россияне намерены провести дома (52%), на даче (34%), в другом городе России (13%), на курортах Черноморского побережья Кавказа (13%) или в Крыму (8%)», - говорится в материалах исследования.

Путешествие в страны бывшего СССР запланировали 9% россиян, столько же отправятся по другим заграничным направлениям. Около 1% граждан хотят летом отдохнуть в Прибалтике.

Дома респонденты проведут отпуск из-за отсутствия денег - 40%, отсутствия отпуска летом - 14%, из-за здоровья - 7%, нехватки времени и преклонного возраста - по 4%. Коронавирус заставляет остаться дома 2% отпускников.