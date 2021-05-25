Два ребенка погибли в горящей квартире в Избербаше

Два человека погибли в пожаре в Избербаше. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Сегодня в 10:35 поступил сигнал о том, что в доме по адресу ул. Гамидова 81а, на последнем этаже пятиэтажного дома пылает квартира.

Огонь удалось локализовать в 11:02 на площади 60 кв м, открытое горение было ликвидировано в 11:15, полностью пожар потушен - в 11:25.

В результате два человека погибли, еще двое пострадали.

Представитель администрации Избербаша уточнил, что жертвами пожара стали девочка трех лет и мальчик семи лет. Госпитализированные - также дети, 3 и 8 лет.