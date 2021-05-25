Путин и Лукашенко встретятся в конце мая

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко в конце мая, сообщил 25 мая представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что встреча была запланирована еще до инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

"Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий", — приводит слова Пескова "Известия".

Пресс-секретарь подчеркнул, что Лукашенко может проинформировать Путина о причинах случившегося.