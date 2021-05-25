Кадыров: чеченцам иногда стоит пересесть на велосипед

Жителям Чечни следует время от времени выбирать велосипед вместо автомобиля для укрепления здоровья и сохранения экологии, - заявил после вчерашнего велопробега глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Велосезон в республике набирает обороты. И я призываю всех, у кого есть возможность, хотя бы иногда отказываться от автомобилей и передвигаться на велосипедах. Таким образом, мы не только окажем услугу нашему организму, но и проявим заботу об экологии", - написал Кадыров в своем аккаунте в социальной сети "Вконтаткте", цитирует его "Это Кавказ".

Накануне Кадыров вместе с коллегами и друзьями совершил большой велопробег из Ахмат-Юрта в Грозный, преодолев маршрут в 51 километр на велосипедах за 1 час 42 минуты.

"Это прекрасный способ улучшить иммунитет. Но самое главное - это помогает самому увидеть и услышать чаяния и видения людей", - отметил Рамзан Кадыров.