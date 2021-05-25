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Кремль сообщит о решении по встрече глав России и США в ближайшее время

Кремль сообщит о решении по встрече глав России и США в ближайшее время

Кремль в ближайшее время сделает заявление относительно встречи Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-служба аппарата Совета Базопасности РФ сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала ключевым этапом на пути подготовки встречи глав двух стран.

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