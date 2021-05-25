Кочарян отказался от попыток новой оккупации Карабаха

Один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президент Армении и лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян заявил, что не рассматривает вариант новой оккупации освобожденных в результате Второй Карабахской войны азербайджанских территорий.

"Речь не идет о решении вопросов военным путем", - цитирует его слова, произнесенные на пресс-конференции, Sputnik Армения.

"Страна не в таком состоянии, да и вообще не думаю, что сегодня правильно говорить о таких вещах", - пояснил Кочарян.