Роспотребнадзор: половина россиян имеет избыточный вес

Порядка 50% жителей России имеют лишний вес, а это отягощает течение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, заявил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"В мире есть огромное количество людей, которые имеют избыточную массу тела, имеют ожирение, и чаще это связано с избыточным потреблением", - рассказал он.

Из 8 млрд жителей Земли избыточный вес есть у 2 млрд, а клиническое ожирение подтверждено у 60 млн человек. "Тут Россия не отстает, США несколько опережают", - отметил академик, выступая на ежегодном конгрессе по инфекционным болезням, пишет "Интерфакс".

В России лишний вес и ожирение имеет до 50% населения, в США - до 60%. Чуть лучше ситуация в Европе, там избыточный вес имеет около 44%.

По словам Малеева, к 2025 году от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

Лишний вес осложняет течение различных инфекционных заболеваний. "Последние данные показывают, что при COVID при индексе массы тела до 40 кг на метр (согласно классификации ВОЗ, это ожирение третей степени) смертность в возрастной группе 30-45 лет возрастает в шесть раз, даже у людей более молодых она выше, чем у людей без ожирения. В целом летальные исходы больных с ожирением выше на 45%, они на 70% чаще попадают в реанимацию", - констатировал Малеев.