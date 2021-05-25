Какие страны занимались "воздушным пиратством"

Принудительная посадка самолета "Боинг-737" в Минске – не единственный пример приземления международных рейсов с политической подоплекой. Западные и другие страны не раз занимались "воздушным пиратством", жертвой которого становились и сами белорусские авиакомпании.

Иранский террорист

Больше десяти лет назад ВВС Ирана принудили к посадке такой же "Боинг-737" киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways. Лайнер был перехвачен над Персидским заливом, когда следовал из Дубая в Бишкек. Самолет вынудили сесть в портовом городе Бендер-Аббас. Поводом к захвату стало нахождение на борту лидера террористической организации "Джундалла" Абдулмалека Риги, связанного с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) и занимавшегося подрывной деятельностью на юго-востоке Ирана. Риги происходил из народности белуджи и боролся за отделение "Белуджистана" от Исламской Республики. После снятия с рейса Риги, летевшего с фальшивым афганским паспортом, судно продолжило полет в Бишкек. Самолет был перехвачен 23 февраля 2010 года, а 20 июня Риги по решению суда повесили в тегеранской тюрьме.

Груз в Дамаск

С началом гражданской войны в Сирии отношения Анкары и Дамаска резко испортились. Турция поддержала сирийскую оппозицию, признала президента САР Башара Асада нелегитимным. Из-за вспышки насилия около 100 тыс сирийских беженцев оказались на турецкой территории. Власти в Анкаре опасались военных поставок из России правительству Асада. 11 октября 2012 года истребители турецких ВВС заставили сирийский лайнер А320, летевший из Москвы в Дамаск, совершить срочную посадку в Анкаре. Подозрение у турецкой стороны вызвало то, что на борту находилось всего 35 пассажиров и два члена экипажа, хотя самолет вмещает 180 пассажиров. МИД Турции заявил, что, по данным турецкой стороны, в лайнере имелся "негражданский груз". После обыска на борту, по cообщениям СМИ Турции, найдено военное радиооборудование. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "пассажирский самолет перевозил боеприпасы и военное оборудование". Все это было изъято, после чего рейс продолжил полет в Дамаск.

"Сноудена на борту нет"

Одна из самых громких принудительных посадок связана с боливийским президентом. 2 июля 2013 года самолет Dassault Falcon 900 Эво Моралеса, вылетевший из Москвы, совершил экстренную посадку в Вене. Причина решения – отказ Франции, Италии, Испании и Португалии дать разрешение на пересечение своего воздушного пространства. Натовские страны подозревали, что в самолете мог находиться экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, раскрывший секретные данные АНБ США о тайной слежке за гражданами других стран. Моралес не исключал предоставления ему убежища. После посадки в самолете был произведен обыск, но Сноудена там полиция не обнаружила. Боливийская сторона отрицала обыск и сообщила, что на борт поднимался австрийский президент Хайнц Фишер, чтобы позавтракать с Моралесом. Последний смог вернуться в Боливию лишь 4 июля. Ла-Пас обвинил США в вынужденной посадке, а латиноамериканские страны оценили инцидент как попытку покушения на боливийского лидера. Два месяца спустя Португалия, Испания, Франция и Италия извинились за это недоразумение, а 1 августа Россия предоставила Сноудену политическое убежище.

Активист "антимайдана" и посадка в Киеве

Жертвой "воздушного пиратства" оказывалась и сама Беларусь, которую коллективный Запад подверг сейчас травле за посадку самолета с критиковавшим режим блогером Романом Протасевичем. Произошло это 21 октября 2016 года. Самолет летел из Киева в Минск. До белорусского воздушного пространства оставалось всего 50 км, и тут диспетчеры потребовали от пилотов срочно вернуться в пункт отправления – аэропорт Жуляны (Киев). Командиру "Боинга-737" сообщили, что в случае неподчинения в воздух поднимутся истребители ВВС Украины. Причиной экстренной посадки стал журналист и активист "антимайдана" Армен Мартиросян – гражданин Армении, проживавший в России. Как только его сняли с рейса, самолет со 135 пассажирами после дозаправки вылетел в Минск. Самого Мартиросяна украинская полиция вскоре тоже отпустила, и он вылетел в белорусскую столицу ближайшим рейсом. Минск выразил Киеву официальный протест. Украинский президент в телефонном разговоре с коллегой из Беларуси Александром Лукашенко принес свои извинения за случившееся.

Напомним, 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет "Боинг-737" ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс. За 30 км до литовской границы белорусские диспетчеры попросили пилота развернуть самолет в связи с угрозой нахождения на борту бомбы. После посадки самолета белорусская полиция арестовала пассажира Романа Протасевича, обвиняемого в Минске за организацию массовых демонстраций и разжигание социальной розни. Протасевич – один из создателей Telegram-канала NEXTA, освещавшего протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко. Страны ЕС ввели санкции против Беларуси, включая запрет полета белорусских авиакомпаний в их воздушном пространстве, и рассматривают эмбарго на импорт товаров из постсоветской республики. Россия раскритиковала попытки вмешательства ЕС и США во внутренние дела Беларуси.