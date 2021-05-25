Глава Минздрава Казахстана озвучил три сценария развития коронавируса

В Казахстане возможны три сценария по развитию пандемии нового коронавируса, - заявил сегодня министр здравоохранения страны Алексей Цой.

"При пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 95 тыс человек. По второму, реалистичному сценарию, эффективность вакцинации составит не менее 80%, а прогнозное число зарегистрированных случаев в этот период составит около 69 тыс человек. При оптимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 95%, число зарегистрированных случаев составит около 61 тыс человек", - сообщил Цой, передает "АиФ-Казахстан".

Реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации, - добавил глава ведомства.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 2 015 053человека, что составляет 20% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 949 802 человека.

На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: около 320 тыс доз первого компонента и 650 тыс доз второго компонента. Дополнительно на КФК будет произведено и поставлено в регионы еще 1,7 млн доз вакцин "Спутник V", - заверил Цой.