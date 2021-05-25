На Кубани столкнулись два мотоцикла, пострадали четверо подростков

В Кореновском районе Краснодарского края накануне вечером столкнулись два мотоцикла.

В хуторе Пролетарском мотоцикл WELS YD 250-4 без номеров под управлением 16-летнего подростка выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с мотоциклом «Мотоланд ZS125-A», им управлял 13-летний мальчик.

Оба мотоцикла были с пассажирами, в результате столкновения пострадали четверо несовершеннолетних - юные водители и их пассажиры 15 и 14 лет. Подростки доставлены в больницу с различными переломами, ранами, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Родители водителей будут привлечены к административной ответственности.