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На Кубани столкнулись два мотоцикла, пострадали четверо подростков

На Кубани столкнулись два мотоцикла, пострадали четверо подростков

В Кореновском районе Краснодарского края накануне вечером столкнулись два мотоцикла.

В хуторе Пролетарском мотоцикл WELS YD 250-4 без номеров под управлением 16-летнего подростка выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с мотоциклом «Мотоланд ZS125-A», им управлял 13-летний мальчик.

Оба мотоцикла были с пассажирами, в результате столкновения пострадали четверо несовершеннолетних - юные водители и их пассажиры 15 и 14 лет. Подростки доставлены в больницу с различными переломами, ранами, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Родители водителей будут привлечены к административной ответственности.

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