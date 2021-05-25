Зариф: Азербайджан может сыграть историческую роль в установлении мира в регионе

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил желание Азербайджана наладить отношения с Арменией для установления прочного мира в регионе. Такое заявление он сделал на встрече с президентом АР Ильхамом Алиевым в Баку.

"Теперь вы можете сыграть историческую роль в установлении мира в регионе, и мы хотим поблагодарить вас за то, что вы выразили свое желание достичь мира с Арменией", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Иранский дипломат также заявил о готовности Ирана сыграть любую роль при реконструкции и восстановлении Карабаха.

Зариф отметил, что в рамках послевоенного урегулирования в регионе возникают новые возможности и вызовы. В этой ситуации, указал министр, Баку и Тегеран должны координировать усилия для содействия долгосрочному и устойчивому миру.