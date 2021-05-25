Власти Севастополя подсчитали срок наполнения водохранилища

Нынешних запасов севастопольского водохранилища хватит до конца года, но для его максимального пополнения потребуется масса времени, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Потихоньку, за несколько лет, с помощью Бельбека мы сможем вернуть Чернореченское водохранилище до отметки 60 млн кубометров - максимальной, чтобы город был абсолютно защищен. Но уже сегодня можно сказать, что вододефицит преодолен, севастопольцам ситуация с ограничениями водоподачи не угрожает, несмотря на туристический сезон", - сказал Развожаев, передает "Интерфакс".

Сейчас в водохранилище накоплено 28 млн кубометров воды, как и месяц назад. Помог это сделать водозабор на реке Бельбек, который дал 2,6 млн кубометров, еще 2,3 млн кубометров взяли из трех альтернативных источников пресной воды.

Маловодье наблюдалось в Крыму два предыдущих года и, по прогнозам, может продлиться в нынешнем 2021-м.