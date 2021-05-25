Грузия открывает сухопутные границы спустя год

С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы, об этом 25 мая сообщил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

"Межведомственный координационный совет принял решение об открытие сухопутных границ, что будет задействовано с 1 июня",- заявил он на брифинге, пишет Sputnik Грузия.

Сухопутные границы Грузии были закрыты больше года - с марта 2020 года.

Этим летом пересечь грузинскую границу можно будет с документом о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, либо с отрицательным ПЦР тестом, сделанным за последние 72 часа.

"В таком случае, те лица, которые приедут в Грузию с ПЦР-тестом, будут обязаны в течение последующих 72 часов сделать повторный ПЦР-тест", - уточнил он.

Гибрадзе отметил, что иностранцам, въезжающим в Грузию рекомендуется иметь при себе медицинскую страховку, которая сможет покрыть расходы на лечение коронавирусной инфекции.

Напомним, воздушные границы Грузии открылись с 1 февраля.

О том, что власти планируют открыть сухопутные границы к летнему сезону в конце марта говорила глава Минэкономики и устойчивого развития Натия Турнава. По ее словам, открытие границ способствует притоку туристов и восстановлению экономики, а только это может спасти лари от дальнейших колебаний.

"Безопасное открытие сухопутных границ - один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", - заявляла она 13 мая.

На сегодняшний день с начала пандемии в Грузии выявили 339 тыс случаев заболевания коронавирусом.