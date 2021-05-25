Метро, аэропорты и вокзалы "заминировали" в Москве

Аноним сообщил о "минировании" метрополитена, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос" в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты оперативных служб начали проверку всех социально значимых объектов. Подчеркивается, что эвакуация людей пока не проводится.