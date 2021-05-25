Донские предприятия лидируют в антирейтинге по выплатам зарплат

Ростовская область стала лидером по долгам по заработной плате в России – приводит данные по состоянию на первое мая 2021 года Росстат.

Сотрудникам донских предприятий вовремя не выплатили свыше 150 млн рублей, и происходит это из-за отсутствия собственных средств работодателя. Второе место своеобразного рейтинга занимает Ставрополье с долгом в 103 млн рублей, а строчкой ниже - Тамбовская область с 71,4 млн рублей, - передает "АиФ-Ростов".

В соседнем Краснодарском крае общая сумма долгов составляет 65 млн рублей.

В начале 2021 года донской регион занимал второе место по России по размеру таких долгов, - говорится в сообщении.