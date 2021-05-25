Азербайджан частично отменяет карантин по коронавирусу

Ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, отменяется в Азербайджане в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом рассказал сегодня помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации главы государства Шахмар Мовсумов в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, с 31 мая отменяется требование носить медицинские маски на открытом воздухе, надевать их нужно будет только в закрытых помещениях, в том числе в офисах, торговых объектах и на общественном транспорте. С того же дня возобновляется работа Бакинского метрополитена, восстанавливается автобусное сообщение между районами страны. А с 10 июня открываются мечети, торговые центры, спортзалы и пляжи.

Шахмар Мовсумов обратил внимание, что в Азербайджане вводятся COVID-паспорта и сертификаты для перенесших заболевание, и ходить в спортзал, а также работать в крупных ТЦ, можно будет только при наличии этих документов. В перспективе, добавил он, они могут потребоваться и в других местах.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что пандемия коронавируса еще не закончилась, и ограничения могут быть возвращены, если число инфицированных начнет расти.

Как рассказала завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, в последние дни заболеваемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до 3%.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, граждане Азербайджана, конечно, же, рады частичной отмене карантинных мер. "То, что вновь в Баку будет работать метро и на открытом воздухе можно не носить маски, – это весьма позитивное событие для азербайджанского общества, свидетельствующее о том, что пандемия отступает", - прежде всего сказал он.

"Все давно и с нетерпением ждали, когда же эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется. На начальном этапе, когда только ввели карантин, было определенное недовольство у людей и непонимание запретов, наложенных правительством, – однако со временем люди стали понимать значимость и эффективность этих карантинных мер и относиться к их исполнению более ответственно. Причина была в том, что количество заразившихся и скончавшихся постоянно увеличивалось", - напомнил Фикрет Садыхов.

"Сегодня ситуация значительно изменилась. Суточное количество выявленных заболевших коронавирусом опустилось до минимальной отметки. Заразившиеся еще есть, но появились основания для смягчения карантина, и люди, конечно же, рады, что это произошло. Также отмена части ограничений дает надежду на позитивный исход борьбы с этим злом", - заключил профессор Западно-Каспийского университета.