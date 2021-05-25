Глава Минздрава: ситуация с COVID-19 в регионах остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в российских регионах остается напряженной, переломить ее можно только с помощью вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник.

"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", - подчеркнул глава Минздрава, выступая на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

Мурашко добавил, что медицинские работники должны подавать гражданам пример ответственного отношения к здоровью.