В результате ДТП на Ставрополье пострадали два человека

В Левокумском районе Ставрополья столкнулись грузовик и пассажирская маршрутка, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

"Около 9:20 по московскому времени на 188-м километре дороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды", в черте Левокумского округа, грузовик "Renault" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей пассажирской "Газели" и допустил попутное столкновение. Два пассажира "Газели" с травмами доставлены в районную больницу. Оба водителя не ранены", - приводит слова представителя управления "Интерфакс".

Он также отметил, что в момент ДТП в "Газели" находилось четыре пассажира и водитель.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.