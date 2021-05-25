В арсенале медиков Краснодара и Новороссийска появились УЗД-сканеры

Медучреждения Краснодара и Новороссийска в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получили новое оборудование, - сообщили сегодня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

ККБ № 2 Краснодара и Онкодиспансер № 3 Новороссийска получили ультразвуковые диагностические (УЗД) системы, цена каждой из которых более 9,3 млн рублей, - передает "АиФ-Юг".

УЗД-сканер экспертного класса поддерживает технологии для оптимизации и увеличения диагностической точности исследований, в него интегрированы инновационные алгоритмы "машинного обучения" с поддержкой принятия решений специалистами, а область исследований позволяет использовать его в абдоминальных исследованиях, акушерстве и гинекологии, кардиологии, ангиологии, нефрологии, урологии, педиатрии, неонатологии, а также в исследованиях поверхностных органов и костно-мышечной системы, молочной железы, транскраниальных исследованиях, чреспищеводной эхокардиографии.

В онкологии ультразвуковой сканер применяется для дифференциальной диагностики.