В России выявили еще 7884 случая заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России зафиксировали еще 7,9 случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 7 884 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 935 (11,9%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 075, в Петербурге - 844, в Московской области - 734. В Краснодарском крае 91 новый случай, в Крыму - 90, в Дагестане - 37, в Ставропольском крае - 34, в Кабардино-Балкарии - 15, в Карачаево-Черкесии - 11, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 9, в Адыгее - 8, в Чечне - 8.

Суточный прирост составил 0,16%, общее число инфицированных в России достигло 5 017 795 человек.

Выписаны за сутки 8 743 человека, за весь период - 4 632 955 человек.

Умерли за сутки 393 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 119 194 человека.