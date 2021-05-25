Сотрудник МЧС КБР предстанет перед судом за хищение премий у подчиненных

Зампрокурора Кабардино-Балкарии Сергей Белов утвердил обвинительное заключение по делу в отношении сотрудника МЧС, которого обвиняют в хищении премий у своих подчиненных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

"По версии следствия, в 2019 году заведующий материально-техническим отделом ГУМЧС России по КБР потребовал от подчиненных работников вернуть часть выданных им премиальных выплат, после чего похитил денежные средства на общую сумму свыше 1, 6 млн рублей", - сказано в сообщении.

Сотруднику предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения", ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, заявлен иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба", - добавили в ведомстве.