Оставленный без присмотра ребенок едва не выпал из окна в Самарканде

Прохожие и продавцы спасли мальчика, оставленного без присмотра и едва не упавшего со второго этажа, в Самарканде. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на областное УВД.

ЧП произошло в трехэтажном доме на улице Мирзо Улугбека. Его жительница К.Н. оставила маленьких детей одних дома без присмотра и отправилась по делам, передает STV.

Оставшись без присмотра, ее четырехлетний мальчик попытался вылезти через окно на улицу и уже встал ногами на декоративный карниз, расположенный под окном снаружи здания.

Трагедии удалось не допустить благодаря бдительности прохожих и вадельцев магазинов, расположенных на первом этаже. С помощью складной лестницы смогли спустили ребенка и передали матери.

Сотрудники УВД Самаркандской области посетили К.Н. и провели с ней профилактическую беседу.