В России снизилось число осужденных

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что в стране сокращается число заключенных.

"Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478,2 тыс", - приводит слова Лебедева РИА Новости.

По его словам, сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства".

Таким образом, за последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%: год назад уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что в 2019-м в УИС содержалось 523,9 тыс человек, а в 2018-м - 563,2 тыс осужденных.