Минфин: российская экономика близка к перегреву

Российская экономика показывает рост выше ожиданий, предложение отстает от спроса, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"По доходам в целом мы видим, что восстановление - это на самом деле, наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, да и в третьем отчасти - экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства", - отметил он, пишет "Интерфакс".

Он уточнил, что хороший рост показывают ненефтегазовые доходы. "Даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, то в реальном выражении основные налоги растут на 5-10% ежегодно в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом, что два года уже прошло, в реальном выражении. Это касается всех налогов <…> Это серьезный темп, это говорит о том, что экономика сильно восстановилась", - заявил Колычев.

По словам замглавы Минфина, возможно «даже есть какие-то признаки если не перегрева, но более быстрого роста, чем предложение». "Предложение, может быть, не поспевает, это мы и видим в инфляционных трендах в I-II кварталах этого года", - поделился он.

Колычев сказал, что дефицит бюджета РФ по итогам 2021 года будет ниже предусмотренных законом о бюджете 2,4% ВВП, это связано с изменившимися ценами на нефть. "Важно, что у нас операционный ориентир структурный первичный баланс - структурный, то есть при стабильном уровне цен на нефть - его мы будем стараться выдерживать. В этом году он у нас запланирован 1,3% ВВП, не 0,5% ВВП, как обычно, а плюс 0,8% ВВП, которые на переходный период постпандемийного восстановления", - подчеркнул замглавы Минфина.

Он добавил, что дополнительных ненефтегазовые доходы будут распределяться на новые расходные программы.