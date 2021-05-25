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На месте джебраильского села Сирик растет молодая роща (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры некогда живописного села Сирии в освобожденном от оккупации Джебраильском районе страны.

Реально села не существует – на его землях растет молодая роща, и лишь по отдельным остаткам галечной кладки можно догадаться о том, что раньше здесь жили люди. По территории долины весело бежит полноводный ручеек, но иной жизни здесь не видно – разве что в одном из кадров показывается чудом уцелевший забор из лозы.

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Вестник Кавказа

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