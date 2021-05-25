Полицейские спасли грудного ребенка и пенсионера из горящего дома в Нур-Султане (ВИДЕО)

Младенца и пенсионера спасли из горящего дома полицейские в Нур-Султане, такое сообщение опубликовано на сайте Polisia.kz.

Инспекторы службы полка патрульной полиции при патрулировании заметили, что в одном из домов на проспекте Женис из квартиры на втором этаже валит дым.

Правоохранители вызвали пожарных, а сами вбежали в подъезд и начали эвакуировать жильцов, так как дым уже разошелся по верхним этажам.

"В это время они услышали пронзительный крик женщины о помощи, который доносился сверху. У нее задыхался трехмесячный ребенок. Полицейские, не раздумывая, бросились на помощь. Зайдя в охваченную дымом квартиру, страж порядка приблизил ребенка к открытому балкону, чтобы он мог вдохнуть свежего воздуха, а после, укутав в мокрое покрывало, вынес на улицу", - рассказали в полиции.

После этого местные жители рассказали, что в квартире на четвертом этаже остался 67-летний мужчина. Забежав в квартиру, полицейский вынес пенсионера на улицу.

После мама ребенка и дочь дедушки выразили благодарность начальнику столичного департамента полиции Ержану Саденову за спасение родных.