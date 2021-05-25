Хабиб отказался от боя с Мейвейзером за $100 млн

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, как бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедову предлагали $100 млн за бой с Мейвейзером после завершения карьеры. Однако Хабиб отказался от проведения поединка.

"Вы можете спросить Флойда, вы можете спросить всех, и Хабиб сказал: "Нет, я на пенсии, я пообещал своей матери, и я сдержу слово. Если бы мама сказала мне снова драться, может быть, я бы и согласился", - приводит слова менеджера Sports.ru.