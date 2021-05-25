Детские лагеря Крыма примут летом более 20 тыс российских детей

В нынешнем летнем сезоне крымские детские лагеря ожидают приезда 20 тыс детей со всей России, - передает пресс-служба правительства республики.

"Исходя из требований… с учетом 75% загрузки, наполняемость лагерей в одну смену составит 12 317 мест. Учитывая климатические условия, в республике запланировано проведение пяти оздоровительных смен", – сообщили в пресс-службе, передает "АиФ-Крым".

Планируется, что летом на полуострове будут работать 290 организаций отдыха и оздоровления детей, а первая смена стартует уже 29 мая.