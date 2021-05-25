Суперлуние и полное затмение Луны случатся 26 мая

В ближайшие сутки россияне смогут наблюдать сразу три астрономических события, связанных с Луной, сообщает Московский планетарий.

26 мая произойдут перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Полнолуние состоится 26 мая в 14.14 по московскому времени, точку перигея - ближайшую к Земле точку лунной орбиты - Луна пройдет в 04.52. Это значит, что 26 мая можно будет увидеть самую большую Луну 2021 года.

Отмечается, что перигей и полнолуние совпадают довольно редко. Суперлуние случается каждый год.

Полное затмение Луны 26 мая смогут наблюдать жители Дальнего Востока, оно произойдет с 12.45 до 15.53 по московскому времени.