Заболевший осужденный сбежал из медцентра в Армении

Осужденный сбежал из больницы во время лечения в Армавирской области, такое сообщение распространила Уголовно-исполнительная служба Минюста Армении.

В нем говорится, что мужчина 1992 г.р., отбывавший наказание в УИУ "Армавир" и временно находившийся на лечении в медцентре Вагаршапата, сегодня утром в 05:30 (04:30 мск) совершил побег из больницы.

"В Уголовно-исполнительной службе министерства юстиции была объявлена тревога, мобилизованы все соответствующие подразделения и силы", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

Беглец был найден в 07:30 в Ереване, его вернули в УИУ "Армавир".

Открыто уголовное дело, идет предварительное расследование.