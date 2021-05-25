Донские казаки вернулись из похода по шолоховским местам

Накануне, 24 мая, в день рождения писателя Михаила Шолохова, 15 казаков Всевеликого войска Донского закончили свой конный переход по местам, связанным с писателем, - сообщили сегодня в управлении информационной политики региона.

Казаки прошли в конном строю 60 км, приняв участие в возложении цветов и венков к памятникам защитникам Родины, а также к могиле нобелевского лауреата в его усадьбе, - передает "АиФ-Ростов".

Переход прошел через станицы Каргинскую, Вёшенскую, Кружилинскую, в которых писатель жил в разные годы, - добавили в управлении информполитики.