Вакцина от COVID для животных подешевела в России

В России снизили цену на вакцину против коронавируса для плотоядных животных "Карнивак-Ков", сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она пояснила, что препарат стал доступнее из-за высокого спроса и связанного с этим роста объемов производства.

"Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%", - уточнила Мелано, пишет РИА Новости.

"Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных.